Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,95

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 0,95. Показатель в Москве также увеличился - до 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в предыдущие дни, индикатор превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где он равен 1,01.

В Воронежской и Иркутской областях коэффициент составил 1, в Красноярском крае и Ростовской области - 0,99, в Самарской области - 0,98, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области - 0,85.

При этом в Подмосковье, где уже три дня подряд выявляют менее 800 новых случаев заражения в сутки, показатель опустился до 0,76 - минимума с 31 июля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.