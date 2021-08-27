Профсоюзу журналистов отказали в проведении митинга 4 сентября в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Организации "Профсоюз журналистов и работники СМИ" отказали в проведении митинга на Пушкинской площади или на Никитском бульваре 4 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В правительство Москвы поступило уведомление о проведении 4 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11:30 мск до 13:30 мск на Пушкинской площади или на Никитском бульваре у памятника Н. В. Гоголю с количеством участников до 500 человек. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа мэра Москвы <…> действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - сообщили в пресс-службе.