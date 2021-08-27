Льготы на пригородных поездах для учащихся Московского региона возобновятся с 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Учащиеся образовательных учреждений очной формы обучения с 1 сентября смогут оплачивать проезд на льготных условиях при покупке билета на поезд в Москве и Московской области, сообщила в пятницу пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Льготный проезд на пригородных поездах МТППК для учащихся возобновится с 1 сентября. До 15 июня 2022 года билеты на обычные пригородные поезда для школьников и студентов будут стоить на 50% дешевле. Для того, чтобы получить скидку, нужно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учебы", - говорится в сообщении.

Также при покупке билета на станциях и остановочных пунктах, расположенных на территории Москвы, учащиеся очной формы обучения смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в скоростных поездах "Ласточка". Кроме того, при оформлении в Москве вдвое дешевле будет стоить абонемент "Ежедневно" на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту 6000-х поездов.

Льготы для учащихся ежегодно предоставляют органы исполнительной власти Москвы и Московской области. С полным перечнем льготных категорий граждан, а также с особенностями действия льгот для проезда в различных регионах и категориями поездов можно ознакомиться на официальном сайте АО "МТ ППК" в разделе "Пассажирам"/"Льготы".