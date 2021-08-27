Единовременную выплату на школьников получили более 1 млн семей Подмосковья

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 1 млн подмосковных семей получили единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

"В Подмосковье более миллиона семей с детьми школьного возраста уже получили президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе", - сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и продолжающими учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей. Заявление на выплату можно направить до 1 ноября 2021 года.