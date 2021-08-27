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На Кубани выполнили план по обязательной вакцинации от коронавируса

В регионе по эпидемиологическим показаниям привито уже 406 тыс. человек

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. План по обязательной вакцинации населения от коронавируса выполнен на Кубани на 101,3%.

Об этом в ходе брифинга сказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова.

"Вакцинация населения против коронавируса в крае проводится в 276 пунктах вакцинации, в том числе 72 выездные бригады. По состоянию на 26 августа, в крае по эпидемиологическим показаниям привито уже 406 тыс. человек, что составляет 101,3% от плана", - сказала Троеглазова.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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