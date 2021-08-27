МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Жители Чукотки присоединились к всероссийской акции "Сохраним лес", высадив кедровый стланик в северном городе Билибино, сообщает пресс-служба мероприятия в пятницу.

"Сегодня к масштабной экологической инициативе "Сохраним лес" присоединился Чукотский автономный округ. Первое мероприятие состоялось в городе Билибино. Участниками акции стали школьники, семьи местных жителей, представители местной власти, лесничества. Они высадили 20 саженцев кедрового стланика. Теперь они будут расти напротив входа в оздоровительный комплекс города", - говорится в сообщении.

21 августа акция "Сохраним лес" началась с Якутии. Далее эстафету приняла Нижегородская область. Сейчас к акции присоединяются по всей стране.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".