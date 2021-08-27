Для педагогов Приморья разработали более 100 программ дополнительного профобразования

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Более 100 программ дополнительного профессионального образования для педагогов разработали в Приморском краевом институте развития образования (ПК ИРО). Они направлены на повышение квалификации учителей-предметников и учителей начальных классов, педагогов-психологов и социальных работников, директоров школ, а также заведующих и воспитателей детских садов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Более 100 программ дополнительного профессионального образования педагогов разработали в текущем году, наиболее востребованными в настоящее время являются программы, обучающие формированию разных видов функциональной грамотности у учащихся, посвященные обновлению дидактической системы педагога, а также стратегиям и практике преподавания различных предметов, особенностям организации учебного процесса, использованию цифровых сервисов в образовании", - привела пресс-служба слова министра образования Приморского края Натальи Бондаренко.

Она уточнила, что уже в сентябре на базе краевого института развития образования заработает Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках программы "Развитие образования Приморского края". "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников должен стать важным элементом единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров", - добавила Бондаренко.