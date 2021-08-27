Московский центр дерматовенерологии и косметологии каждый год посещают до 600 тыс. человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Примерно 600 тыс. человек обращаются в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии за год, по вопросам новообразований кожи из них приходят порядка 100 тыс. пациентов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

"В Москве есть специальная программа, которая реализуется в рамках работы Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения столицы. Эта программа называется "Ранняя диагностика и профилактика злокачественных новообразований кожи". К нам в течение года обращается в связи с наличием кожных новообразований около 100 тыс. человек. Безусловно, москвичи и гости столицы посещают Центр и по другим проблемам, касающихся сферы нашей работы. Всего обращений по кожным процессам примерно 600 тыс. в год", - сказал Потекаев.

Он уточнил, что из 100 тыс. обращений врачи ставят подозрение на злокачественные новообразования примерно в 2,5 тыс. случаев. Из них более тысячи - это базалиомы, и порядка 500 - меланомы.

По словам специалиста, длительное воздействие солнечных лучей может привести не только к эстетическим, но и к медицинским последствиям. Самые первые - это солнечный ожог и лентиго. Лентиго - практические то же самое, что и веснушка, только может достигать размера в 5 мм. Среди тех последствий, которые могут возникнуть через длительный период времени, - солнечная геродермия, так называемое фотостарение, а также большое количество новообразований на коже.

"Среди доброкачественных новообразований чаще встречаются себорейные кератомы, которые могут появиться также и после 40 лет, но у людей, которые злоупотребляют солнечными ваннами, их больше. Также с возрастом все больше проявляются солнечные лентиго. <…> К злокачественным процессам, которые напрямую провоцирует солнце, относятся базалиома - она не дает метастазы, но может "расползаться" по коже, а также самая страшная опухоль - это меланома, отличающаяся быстрым метастазированием. К сожалению, меланома возникает достаточно рано, зачастую это удел молодых людей", - уточнил Потекаев.

Опасность солнца

По словам врача, на ранних стадиях в среднем выявляется примерно 80% случаев меланомы по стране. Это очень хороший показатель. Специалисты стремятся к тому, чтобы выявлять таких пациентов как можно раньше.

"Мы призываем к тому, что если у вас на коже что-то появилось, то не надо заниматься самолечением, не надо читать в интернете и пытаться самому себе поставить диагноз. Нужно обратиться к специалисту. На что стоит обратить внимание, когда появляются родинки у человека? Нужно обратить внимание на пять главных признаков: рост родинки, цвет - если она потемнела, появление чувствительности родинки - зуд, покалывание, появление воспаления вокруг родинки, и пятое - когда на родинке были волосы и вдруг они выпали. Даже при наличии одного из этих признаков стоит обратиться к врачу", - пояснил Потекаев.

По его словам, сейчас у всех есть возможность проверить подозрительные родинки и новообразования в любом павильоне "Здоровая Москва". Врач проведет осмотр кожных покровов при помощи дерматоскопа и при необходимости направит на дальнейшие исследования в профильную медорганизацию. Рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, но успешно лечится при своевременном обнаружении. Поэтому не стоит упускать возможность пройти обследование в одном из 45 павильонов, расположенных по всему городу, бесплатно и без предварительной записи.

В заключение специалист также предостерег от посещения соляриев, так как это тоже может быть опасным и привести к появлению злокачественных новообразований кожи.