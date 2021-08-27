В Дании 10 сентября отменят все коронавирусные ограничения

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Дания снимает с 10 сентября все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу сообщении управления здравоохранения.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации", - отмечает в сообщении министр здравоохранения Магнус Хеунике.

Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: четверо из пяти датчан в возрасте от двенадцати лет и старше полностью вакцинированы. Поэтому правительство больше не классифицирует COVID-19 как "критичное для общества заболевание".

"Правительство пообещало не сохранять эти меры дольше, чем необходимо, и мы сейчас находимся в этой ситуации. Но даже если в настоящий момент все выглядит хорошо, мы еще не вышли из эпидемии", - продолжил министр. По его словам, если ситуация ухудшится, возможно, придется вновь ввести ограничения.

Число пациентов, находящихся в датских больницах с COVID-19 в четверг, составило 127 человек. Общее количество умерших от осложнений после инфицирования достигло 2 573.