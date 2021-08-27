Российским школьникам сократили время ЕГЭ по истории и обществознанию почти на час

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российским школьникам сократили время для написания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию с 235 до 180 минут. В опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) проектах контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2022 года также представлен ряд изменений в заданиях экзаменационных работ по этому и другим предметам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.

"Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут", - указано в сообщении.

Так как с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, во всех учебных предметах, кроме информатики, произошли изменения структуры КИМ, пояснили в ведомстве. В экзаменационные работы были включены новые модели заданий на применение предметных знаний.

"Так, например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне", - рассказали в Рособрнадзоре.

Изменения затронули и ЕГЭ по географии - его участникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации. В ЕГЭ по литературе также расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ - ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература. "Повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов", - уточнили в ведомстве.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте ФИПИ.