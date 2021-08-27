Почти четверть населения Сибири вакцинировалась от COVID-19

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Около 23% населения Сибирского федерального округа (СФО) - почти 4 млн из 17 млн - завершило вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу Сибирский окружный информационный центр. За прошедший месяц показатель вырос на 8 п. п.

В июле сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции завершило почти 15% населения СФО - это 2,5 млн из 17 млн. Примерный темп прироста за месяц тогда составлял 5%.

"В регионах Сибирского федерального округа продолжается кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Первой дозой вакцины привито 4,65 млн граждан. Две дозы вакцины получили 3,9 млн человек", - говорится в сообщении.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора по состоянию на утро 27 августа, в субъектах округа подтверждено около 569,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 2,2 тыс. - за последние сутки. Количество госпитализированных больных, находящихся на стационарном лечении, составляет около 15,1 тыс., под медицинским наблюдением находятся свыше 151,9 тыс. человек, выздоровели более 479,7 тыс. граждан.