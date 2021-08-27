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Строительство военного госпиталя в Казани обойдется в 3 млрд рублей

В новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие и члены их семей

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строительство госпиталя Министерства обороны РФ в Казани обойдется примерно в 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий начало строительства военного госпиталя в столице республики.

"[Строительство оценивается] в размере порядка трех миллиардов рублей", - сказал Садыков.

Президент Татарстана во время церемонии обязался перед министром обороны РФ укомплектовать военный госпиталь Казани лучшими специалистами. "На самом деле востребованность огромная, у нас два медицинских вуза, специалисты. Мы, Сергей Кужугетович, обязуемся своевременно и с хорошим качеством выполнить поставленную задачу. И, конечно, скомплектовать этот госпиталь лучшими специалистами", - сказал Минниханов.

По данным российского военного ведомства, в новом лечебном учреждении высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить военнослужащие, члены их семей, а также гражданское население республики.

Стройплощадка находится между ДРКБ и лицеем № 186 по улице Рауиса Гареева. Первый этап работ планируют завершить в 2022 году. Военные строители возведут в Казани современный госпиталь на 150 мест. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. кв. метров.

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