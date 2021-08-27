План оздоровления детей в Свердловской области выполнен почти на 50% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Показатель оздоровления детей в Свердловской области составляет в 2021 году почти 50% от плана. На данный момент оздоровительная кампания охватила 170 тыс. детей, сообщил начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

"У нас на сегодняшний день охват составляет 170 тыс. детей, что составляет примерно 50% от планового показателя на год", - сказал Карсканов, пояснив, что в детском отдыхе задействованы санатории, лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха и другие.

Карсканов отметил, что в загородные лагеря планировалось направить 53 тыс. детей при загрузке в 75%. По данным последнего мониторинга, наполняемость составила порядка 52 тыс. школьников.

Как пояснила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, в этом году разрешенная наполняемость загородных лагерей составила 75%, были разрешены смены менее 21 дня. В лагерях запрещены массовые мероприятия и мероприятия с участием родителей. Отряды посещают столовую по графику, введен дезинфекционный режим.

В 2020 году из-за ограничений, введенных в пандемию, кампания по оздоровлению и отдыху детей в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа.