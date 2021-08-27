По главной трассе Крыма за год после открытия проехали 5,5 млн автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Трафик автомобилей на трассе "Таврида" - главной магистрали Крыма - за первый год после открытия движения по всем полосам достиг 5,5 млн машин, сообщили журналистам в Упрдор "Тамань".

Движение по трассе "Таврида" запустил 27 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин.

"Пять с половиной миллионов транспортных средств проехало по трассе "Таврида" через Крымский мост за год с момента запуска движения. Основная часть этого потока состояла из легкового транспорта, при этом доля заехавших на "Тавриду" и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо легковых автомобилей, за год после окончания строительства трассы с Крымского моста и в обратном направлении по ней проехало более 800 тыс. грузовых автомобилей и свыше 50 тыс. пассажирских автобусов. "Наибольшая интенсивность движения - более 820 тыс. транспортных средств - была зафиксирована при переезде через Крымский мост в июле 2021 года", - сообщается в пресс-релизе.

В расчет взяты только транспортные средства, выезжающие с "Тавриды" на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети, отметили в пресс-службе. "С учетом внутреннего крымского трафика и машин, въезжающих на полуостров с территории Украины, можно резюмировать, что пропускной способности главной крымской трассы с избытком хватит для всего автотранспорта даже с учетом перспективы роста международного автотуризма и грузовых автоперевозок", - говорится в пресс-релизе.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая создавалась как основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволяет значительно сократить время в пути. Сейчас достроены все участки, кроме восьмого, на территории Севастополя. Завершение работ запланировано на 2023 год.