Минпросвещения разрабатывает федеральные рабочие программы для учителей школ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральные рабочие программы для учителей российских школ в настоящий момент разрабатывает Министерство просвещения. Об этом в пятницу сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня разрабатываем рабочие программы для учителей, в которых будут даны рекомендации, что изучать в каждом классе, количество часов. И если учитель - а такие поправки в закон об образовании тоже приняты - берет эту программу, он может работать по ней, не разрабатывая свою программу. Понятно, что у каждого учителя есть свои методические наработки, свой стиль, поэтому, конечно, эту программу можно дополнять, ее развивать, пользоваться своими наработками", - сказал он на сессии "Опережая время: система образования для человека новой эпохи" в рамках Российского международного форума "Время образования".

По словам министра, единые рабочие программы будут разработаны к 2022 году. "Мы их внесем в реестр и, соответственно, учителя смогут ими пользоваться. Там, помимо минимума содержания образования, о котором мы все говорили, есть уже и новые идеи в части развития инновационных и креативных компетенций. Как говорится навыки XXI века. Поэтому мы не стоим на месте, идем вперед", - подчеркнул он.

Министр также напомнил, что со следующего учебного года буду введены программы воспитательной работы не только в части школьного образования, но и для детских садов, для учреждений среднего профессионального образования. "Мы очень надеемся, что эти программы организации воспитательной работы, эта работа будет организована неформально. Она будет интересна школьникам. И самое главное - она их оторвет от той зачастую негативной информации, которая существует в СМИ и в социальных сетях, и даст то, о чем мечтают дети. Кружки, секции, спорт. Нам нужно отчасти вернуть детство в школы, как бы парадоксально это ни звучало. <…> Время образования. И время не только обучения, но и время организации воспитательной работы", - заявил министр.

Ранее стало известно, что министерство юстиции России зарегистрировало приказы о введении в действие обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации. Предполагается, что общедоступный нормативный документ должен дать ответ на вопрос о том, чему учит современная школа РФ.