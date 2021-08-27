Потепление и дожди ожидают жителей Центральной России в последние выходные лета

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 23-26 градусов тепла в последние выходные лета в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). С 28 по 30 августа жаркая погода местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, в том числе в Смоленской, Калужской и Владимирской областях. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков ЦГМС, во Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Тверской, Смоленской и Орловской областях воздух прогреется в субботу до плюс 23-26 градусов, теплая погода продержится до понедельника. "В ближайшие выходные ожидается теплая и солнечная погода с температурой плюс 26-28 градусов, без осадков. <…> По предварительным данным, похолодание придет в наш регион лишь со 2-3 сентября", - сказали в ЦГМС по Тамбовской области.

В Курской, Белгородской и Воронежской областях температура превысит отметку 30 градусов тепла. "На выходных в Воронежской области еще сохранится жаркая погода, в понедельник будет даже 29-34 градуса", - сказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии и окружающей среды.

В Калужской, Брянской и Владимирской областях потепление будет сопровождаться кратковременными осадками, в Смоленской области - грозами. "На сегодня мы в теплом секторе циклона, поэтому в регионе не холодно, но немного капает. В субботу на большей части территории пройдут дожди, днем местами возможна гроза, утром в отдельных районах туман. Ветер умеренный, при грозе порывистый", - сообщили ТАСС в региональном ЦГМС.