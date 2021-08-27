Депутат КПРФ внес в Госдуму законопроект об учреждении Дня Сибири

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Олег Смолин внес в Госдуму законопроект о праздновании в России Дня Сибири 8 ноября. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Законопроектом предлагается включить в перечень памятных дат России День Сибири 8 ноября. В пояснительной записке указано, что фактически этот праздник уже отмечается многими сибиряками.

"Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", - отмечает Смолин.

Автор инициативы обращает внимание на роль Сибири в истории, социально-экономическом и культурном развитии России. "Здесь добывается 85 процентов российского природного газа, 60 процентов нефти, 75 процентов угля, выплавляется 75 процентов алюминия, расположены высокотехнологичные производства", - указывает депутат, отдельно обращаясь к вкладу в сибиряков в Победу. "День Сибири должен отмечаться не только в сибирских городах и селах, но и в целом в Российской Федерации", - уверен Смолин.

Правительство не поддержало инициативу. В заключении кабмина говорится, что предложение не соотносится с действующей концепцией присвоения статуса памятных дат "только тем датам, которые непосредственно связаны с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества". Кроме того, у правительства возникли замечания по поводу недостаточного финансово-экономического обоснования к законопроекту.