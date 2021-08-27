Кравцов заявил, что российские школы никогда не будут переводить на дистант

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения не планирует и никогда не будет переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом в пятницу сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Ни у министерства просвещения, ни у министерства цифрового развития нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. Никаких. И никогда не будет. И пример тому очный формат обучения в прошлом учебном году. Да, действительно, в позапрошлом учебном году это была вынужденная мера, когда мы перешли на формат домашнего обучения. Но, когда ситуация позволила, мы вернулись к очному обучению. И мы начнем первое сентября тоже в очном режиме", - сказал он на сессии "Опережая время: система образования для человека новой эпохи" в рамках Российского международного форума "Время образования".

Как подчеркнул министр, информационные технологии нужны для помощи учителю и системе образования в целом. "Электронные ресурсы помогут учителю преподавать тот или иной предмет, более интересно рассказать о нем. Но опять же - исходя из своей методической системы. И это рекомендательный характер носит для учителя. Система видео-конференц-связи, которая создается. "Сферум" - это тоже возможность общаться учителям между собой. Но ни в коем случае не переход на дистанционное обучение", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что благодаря новым технологиям к конференции в рамках форума подключены самая южная школа в Сочи, самая северная школа в Салехарде, самая западная в Калининграде и самая восточная в Петропавловске Камчатском, а также географический центр - школа в Кемеровской области.