В России планируют привить от гриппа свыше 87 млн человек

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 87 млн человек планируется привить от гриппа в России. В ряде регионов вакцинация начнется в ближайшие дни, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Стратегией иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, установлен целевой показатель вакцинации от гриппа до 60% общецелевой группы и до 75% для пациентов, отнесенных к группам риска. В соответствии с планом, вакцинацию от гриппа пройдут 87,7 млн россиян. В ряде регионов вакцинация против гриппа стартует в ближайшие дни", - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что в рамках национального календаря профилактических прививок Минздравом в субъекты отгружено 70% трехвалентных и квадривалентных вакцин от запланированного в рамках первого этапа поставок по госконтрактам объема. "54% от общего числа отгруженных вакцин для профилактики гриппа уже поставлено в регионы", - уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) до 1 сентября направит во все российские регионы до 32,9 млн доз вакцин от гриппа, до середины ноября - еще 27,3 млн доз.