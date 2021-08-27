В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов вновь объявлено в Татарстане до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Республики Татарстан.

"Штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Республики Татарстан. В период с 27 августа по 3 сентября 2021 г. местами на территории Республики Татарстан сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс)", - сообщили в ведомстве.

Ранее штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов в регионе объявлялось с 6 по 26 августа. Также правительство Татарстана ввело ограничения на пребывание жителей в лесах 29 районов из 43 из-за пожароопасного сезона.

В среду, 25 августа, министр лесного хозяйства региона Равиль Кузюров на заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил, что пожароопасный сезон текущего года проходит в условиях аномальной жары. На территории лесного фонда Республики Татарстан в 2021 году произошли 14 лесных пожаров. Общая площадь лесных пожаров составила 160,24 га, в том числе на юго-востоке - 154,64. Ущерб составляет 5 млн 277 тыс. рублей.