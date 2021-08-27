Голосование по выбору водоемов для очистки в 2022 году запустят в Подмосковье в сентябре

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Жители Подмосковья в сентябре смогут принять участие в голосовании по выбору прудов и озер для очистки в 2022 году по губернаторской программе. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"В сентябре мы стартуем с голосованием для того, чтобы определить 60 прудов и озер для расчистки в следующем году. <…> По этому году хочется сказать, что мы также договорились с коллегами, с муниципалитетами, что экономия, которую мы получили от торгов при расчистке прудов может быть направлена на расчистку дополнительных водных объектов. Поэтому мы рассчитываем, что не 22 пруда мы почистим в этом году, а больше 30 за счет экономии", - сказал Разин. По его словам, голосование пройдет на портале "Добродел".

Он отметил, что программа по очистке 100 прудов и озер стартовала в Подмосковье в этом году впервые. Ее реализовать планируют в течение трех лет.

"Расчистка у нас идет санитарная. Основные этапы работ - это уборка крупногабаритного мусора, <…> расчистка от сухостойных деревьев. Дальше будем наблюдать за водным объектом, если потребуется его более глубокая реабилитация, то есть уборка донных отложений, дополнительные работы по аэрации и так далее, то это, конечно, более серьезный проект, который требует в том числе и федерального финансирования", - добавил Разин.

В пятницу министр посетил городской округ Люберцы, где привели в порядок Томилинский пруд по этой программе. Кроме этого, 27 августа в водоем выпустили мальков и установили домики для уток.