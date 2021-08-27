Зоопарк Хайнаня отпраздновал восьмилетие двух панд из провинции Сычуань

ХАЙКОУ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Две панды из провинции Сычуань, обитающие в парке тропических растений и животных в административном центре провинции Хайнань городе Хайкоу, отпраздновали восьмилетие. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, животные Гунгун и Шуньшунь, родившиеся в одну дату и привезенные на Хайнань в конце 2018 года, отмечают свой день рождения на острове уже третий раз. В связи с этим руководство зверинца организовало праздничное мероприятие под тематическим названием "Секрет джунглей".

"Хайкоу относится к регионам с низкой степенью эпидемиологической угрозы. <...> Поэтому мы будем как и прежде проводить культурно-туристические мероприятия", - рассказал журналисту издания директор по маркетингу зоопарка Су Чанъюань. Как он уточнил, помимо панд, в зоологическом саду стоит посмотреть тигриные вольеры, которые вскоре будут перестроены и модифицированы.

На этот раз день рождения двух панд особенно символично, поскольку цифра восемь в Китае означает благополучное начало для всех удачных дел. По этому случаю руководство зоопарка приготовило для бамбуковых медведей праздничный торт из фруктового льда.

Панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В естественных условиях обитает примерно 2 тыс. этих медведей, в основном в горной местности провинции Сычуань, где сохранились обширные бамбуковые леса. В питомниках и зоопарках по всему миру содержится около 540 этих животных.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке, которому Китай предоставил двух особей в соответствии с договоренностью, достигнутой в апреле 2019 года в ходе поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин. Это событие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Церемония передачи состоялась через месяц, 5 июня, в российской столице в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина.