Власти Мордовии намерены достроить незавершенные спортобъекты в Саранске и Ковылкино

ТАСС, 27 августа. Власти Республики Мордовия планируют в ближайшие два года открыть два спортивных объекта, строительство которых было заморожено на 10-12 лет. В 2021 году для посетителей откроется универсальный зал в Саранске, в 2022 году - ледовый дворец в Ковылкино, сообщил в пятницу ТАСС врио главы Мордовии Артем Здунов.

"Если был запрос общества, люди просили построить спортивные учреждения и учреждения культуры, мы должны их достроить. Универсальный зал в Саранске откроем в этом году, на следующий год хотим завершить строительство ледового дворца в Ковылкино. Эти объекты простояли 10-11 лет, приходится многое исправлять, потому что время берет свое", - сказал Здунов.

Универсальный спортивный зал в Саранске начали возводить в 2011 году, жителям города обещали новый комплекс с ледовой ареной-трансформером вместимостью более 7 тыс. зрителей, хореографическим и гимнастическим залом. В зале планировали проводить соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, боксу, однако сроки сдачи комплекса неоднократно переносились. Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне подписал распоряжение о выделении свыше 850 млн рублей на строительство объекта. В прошлые годы на эти цели из федерального бюджета направили более 3 млрд рублей.

Еще один крупный недострой находится в Ковылкино, где в 2012 году начали строительство ледового дворца. В определенный момент стойку заморозили, работы на объекте не ведутся. В декабре 2020 года врио главы республики поручил провести обследование недостроя. По данным министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии, готовность объекта составляет 50%, специалисты занимаются корректировкой проектной документации.

Также в Рузаевке в сентябре планируют открыть Центр культуры имени Ухтомского, достроенный благодаря средствам нацпроекта "Культура". Центр культуры находился в процессе капитального ремонта восемь лет. По данным правительства республики, при проведении капремонта строители максимально сохранили архитектурный стиль здания - сталинский ампир.