С 1 сентября в России увеличат срок действия виз для близких родственников россиян

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, увеличивающее до одного года срок пребывания в России по многократной визе для близких родственников российских граждан. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Изменения в положение о визах вносятся в соответствии с принятыми в июле поправками в закон о порядке выезда и въезда в РФ. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года", - указано в документе.

Согласно новой редакции визового положения, обыкновенная частная виза в РФ может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до года.

"Обыкновенная частная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, являющемуся близким родственником <…> гражданина Российской Федерации, с разрешенным сроком пребывания указанного иностранного гражданина в РФ в течение всего срока действия визы", - говорится в документе. К числу близких родственников отнесены супруги, родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Кроме того, как указано в документе, иностранцам, приезжающим в Россию на лечение, и сопровождающим их лицам выдается деловая виза на срок до одного года.

Ранее действовало ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранцев в России по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.