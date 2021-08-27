Захарова заявила, что британские спецслужбы плотно работают с несколькими российскими СМИ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании "давно и плотно" взаимодействуют с рядом российских СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях. Об этом заявила в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли "независимых" СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, "Медуза" и "Дождь" (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов. Хочется напомнить, что в так называемых британских файлах, которые были слиты в интернет группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных", - написала она.

"Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", - продолжила дипломат.

Захарова заявила, что ее "смущает и удивляет" в действиях вышеназванных СМИ то, что "жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации". По ее словам, когда от аналогичных мер за рубежом "страдали и намного больше" другие российские СМИ, "сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали, мало того, многие даже злорадствовали".

Ранее около десяти российских изданий опубликовали заявления против закона об иноагентах и нежелательных организациях, потребовав отменить его.