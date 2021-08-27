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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии туристы смогут заселяться в гостиницы и санатории лишь с ПЦР-тестами

Гостиницы смогут также посещать вакцинированные граждане

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии ввели ограничения для туристов, заселяющихся в гостиницы и санатории республики. Об этом ТАСС сообщилв пятницу врио председателя комитета по туризму Заур Кодзаев.

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"Туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории, базы отдыха лишь после предоставления сертификата профилактической прививки от COVID-19, а также медицинского документа с отрицательным результатом лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию, выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в гостиничные комплексы, а также частным предпринимателям, которые предоставляют временные места для проживания, отправлены новые требования две недели назад.

В настоящее время в стационарах республики находятся 814 человек (43 госпитализированы за сутки), из которых у 468 референс-центром подтвержден Covid-19. Выписаны с выздоровлением 79 человек.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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