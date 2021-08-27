"Москино" откроет факультет по подготовке специалистов среднего звена в киносфере

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Киносеть "Москино" на базе городского кино колледжа № 40 откроет факультет для подготовки специалистов среднего звена в киноиндустрии. Об этом рассказала в пятницу генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая на круглом столе "Москва в современном кинематографе".

"Работая на будущее, мы понимаем, что пандемия закончится и к нам начнут приезжать крупные международные киногруппы. Мы сейчас вместе с колледжем № 40 организуем свой факультет под названием "Московский кинорезерв". Мы будем готовить специалистов среднего звена - администраторов, осветителей. Также мы будем уделять внимание английскому языку", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что обучение студентов начнется с 10 сентября. "Обучаться на факультете будут 25 человек", - сказала Мокрицкая.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.