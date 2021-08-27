В Венесуэле наладили воздушный мост для помощи пострадавшим от наводнений

БОГОТА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы наладили воздушный мост для оказания помощи и снабжения продовольствием населения, пострадавшего от вызванных ливнями наводнений на западе и юге страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал TeleSUR со ссылкой на исполнительного вице-президента южноамериканской республики Дельси Родригес.

"У нас есть воздушный мост, мы будем доставлять [в пострадавшие районы] продукты питания и питьевую воду", - приводит телеканал слова Родригес. Она посетила западный штат Мерида, который в наибольшей степени пострадал от удара стихии.

Рассказывая о последствиях наводнений, вице-президент подтвердила гибель 20 человек. "Пока у нас [есть данные] о 16 погибших в муниципалитете Товар и четырех - в муниципалитете Сукре, трое числятся пропавшими без вести", - сообщила Родригес.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. В них принимают участие армейские подразделения, пожарные и силы гражданской обороны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду объявил о введении чрезвычайного положения в пострадавших от наводнений районах. По словам главы государства, эта мера позволит выделить необходимые средства на борьбу с последствиями разгула стихии.