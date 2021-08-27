Ученые начали вести мониторинг мерзлоты в районе Норильска

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук приступили к изучению и мониторингу мерзлоты в районе Норильска с помощью 50 датчиков. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр Большой норильской экспедиции - 2021 (СО РАН).

"Будут собраны данные по минимальным и максимальным температурам за год в почвах по разным глубинам. Также собраны данные по фазовым переходам через ноль. То есть будет оценен безморозный период, посчитана сумма биологически активных температур. Это один из ключевых показателей, от которого зависят условия для биологической рекультивации. Для Норильского промышленного района особенно важно отметить явления, связанные с потеплением. Определить, какой характер они носят: циклический или нет, антропогенный или не антропогенный" - заявил руководитель отряда "Наземные экосистемы" Большой норильской экспедиции - 2021, ведущий научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН Денис Соколов, чьи слова приводятся в сообщении.

Датчики установили в верхнем слое почвы на разных глубинах, в течение года шесть раз в сутки они будут фиксировать температуру почв. Измерения планируется проводить в течение нескольких лет совместно с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики (филиал Красноярского научного центра СО РАН). Аналогичные исследования при поддержке Российского научного фонда были начаты в прошлом году в Ямало-Ненецком автономном округе Томским филиалом Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН.

"Сопоставление результатов, полученных в двух регионах, позволит более детально оценить характер потепления на Таймыре", - отметили в пресс-центре.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции являются поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября-декабря, планируется сначала движение маршрутами по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино, а затем работа в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.