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Уполномоченный по правам человека в России и ПФР заключили соглашение о взаимодействии

В частности, в рамках соглашения стороны смогут совместно рассматривать обращения граждан

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим заключили в пятницу соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения законных интересов граждан в области социального обеспечения.

"Предметом настоящего соглашения является организация взаимодействия сторон по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в области пенсионного (социального) обеспечения с использованием имеющихся у сторон организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий, а также обмен информацией на бумажных носителях в рамках реализации полномочий сторон", - говорится в документе.

В рамках соглашения аппарат омбудсмена и ПФР могут совместно рассматривать обращения граждан, "имеющие высокую общественную значимость или массовый характер", взаимодействовать в области правового просвещения, обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия.

"Стороны могут использовать другие формы взаимодействия и сотрудничества, не противоречащие законодательству РФ", - отмечается в соглашении.

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