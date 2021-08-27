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Кризис на Украине

СК возбудил дело о ранении двух жителей Донбасса украинскими силовиками

В ведомстве отметили, что обстрелы гражданской инфраструктуры, где нет никаких военных объектов, направлены на убийство либо причинение вреда здоровью гражданским лицам

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Донбасса украинскими силовиками, в результате которого ранены двое мирных жителей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

26 августа украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из крупнокалиберного вооружения объектов гражданской инфраструктуры в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате ранения получили двое местных жителей 28 и 57 лет. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что прицельные обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры, где нет никаких военных объектов, направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.

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