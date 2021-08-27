Крупнейший экономический вуз Урала открыл первую VR-лабораторию с доступом на предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Первая в Уральском экономическом госуниверситете - крупнейшем экономическом вузе Урала - виртуальная лаборатория начала свою работу. Студенты вуза смогут проводить исследования в оцифрованных лабораториях промышленных предприятий региона, для этого в вузе установлены новые компьютеры, VR-шлемы и контроллеры, сообщили в пресс-службе Уральского государственного экономического университета в пятницу.

"Первая в Екатеринбурге виртуальная лаборатория открылась на базе Единого лабораторного комплекса Уральского государственного экономического университета. Новый программный продукт, разработанный специалистами департамента информационных технологий УрГЭУ, позволит студентам выполнять задания и исследования в оцифрованных лабораториях крупных промышленных производств Свердловской области", - говорится в сообщении.

Лаборатория оснащена новейшими компьютерами, шлемами виртуальной реальности и контроллерами, имитирующими движения рук в цифровом пространстве. Программа позволяет создать компьютерную копию любого лабораторного комплекса в мире, чтобы студенты смогли проходить исследования, которые в реальности сложно организовать в силу их высокой стоимости.

Как пояснила директор лабораторного комплекса вуза Наталья Кольберг, реактивы для некоторых химических исследований стоят очень дорого, но их просто можно воссоздать в цифровом пространстве. "Таким образом, студенты смогут проходить практику, которая раньше была для них просто недоступной. Кроме того, в виртуальном мире можно безопасно для жизни и здоровья позволить себе допустить ошибку, например при смешивании химикатов", - рассказала Кольберг.

В вузе поясняют, что лаборатория позволит студентам проходить практику на предприятиях, которые в связи со сложившийся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса закрыли доступ в свои производственные цеха и лаборатории.