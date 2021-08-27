Сериал "Урок демократии" о выборах в школе выйдет в соцсети "ВКонтакте" 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подростковая драма "Урок демократии" о выборах в президенты школы, созданная в рамках нацпроекта "Культура", выйдет в социальной сети "ВКонтакте" в День знаний. Об этом ТАСС сообщил в пятницу продюсер и один из режиссеров картины Вячеслав Попов.

"Это наше дебютное кино, которое посвящено взрослению, самоопределению, вере в себя, в свои силы и рассказывает о том, чего можно достичь, если не бояться двигаться к своей цели. <…> Главная идея, которую мы хотим донести, - если ты видишь, что реально можешь повлиять на ситуацию, и чувствуешь в себе потенциал, ты непременно должен использовать этот шанс заявить о себе", - сказал Попов. Вторым режиссером проекта выступил Денис Гуляр.

По словам создателей, подростковая драма с элементами детектива будет состоять из восьми серий. Она расскажет о старшекласснице Вере, которая баллотируется в президенты школы, чтобы лично обратиться к мэру города и помочь маме. На выбранном пути девочка сталкивается с нечестной конкуренцией, закулисными интригами, любовным треугольником и предательством близкого человека.

В проекте снялись выпускники и студенты московских киновузов, в том числе Мария Морозова, Федор Немцев и другие, а главную роль исполнила Анастасия Кувшиново, которая в момент съемок поступала в вуз. Премьера всех эпизодов фильма состоится 1 сентября в сообществе сериала в социальной сети "ВКонтакте".

Сериал "Урок демократии" создавался при поддержке Института развития интернета в рамках нацпроекта "Культура". С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 136,4 млрд рублей (из федерального - 123,1 млрд рублей).