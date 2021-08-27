Глава центра "Сириус" предложила создать в школах спецклассы для спортсменов

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, в пятницу в ходе открытия нового Дворца спорта в Калуге предложила создать в школах специальные классы для детей, которые занимаются спортом, чтобы они могли совмещать тренировки с занятиями.

"Если ребенок желает активно заниматься спортом, у родителей в каждом городе нашей страны должна быть возможность устроить его в школу, в которой есть специальные спортивные классы, учитывающие специфику совмещения учебы с тренировками и соревнованиями. Для этого в каждом регионе такие школы должны быть определены, подготовлены соответствующие изменения в их образовательных программах", - привела пресс-служба "Единой России" слова Шмелевой.

По ее словам, это поможет детям, которые профессионально занимаются спортом, совмещать тренировки с учебой. Для таких детей, отметила Шмелева, должно быть предусмотрено другое соотношение классной и внеклассной работы, а также более активное использование цифровых технологий в обучении.