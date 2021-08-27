Урбанистические проекты для нового облика регионов реализуют в 11 субъектах РФ к 2025 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Урбанистические проекты будут реализованы в 11 регионах России до конца 2025 года. Проекты разрабатывались в рамках Всероссийского урбанистического хакатона "Города - 2021", сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела регионального развития Роскультцентра, руководитель хакатона Ольга Шубникова в кулуарах Российской креативной недели.

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" посвящен созданию нового облика регионов РФ молодыми архитекторами, дизайнерами и урбанистами.

"У нас было 262 участника, из которых были отобраны 93, которые поехали <...> в 11 регионов Российской Федерации [для создания урбанистических проектов]. <…> Соответственно, победителями стали 42 участника из различных регионов нашей страны. <…> Эти проекты будут реализованы до 2025 года на территории субъекта", - сказала она.

Как уточнила Шубникова, 42 участника хакатона были объединены в 12 команд. Их проекты будут реализованы в Московской, Ленинградской, Псковской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Калининградской, Ростовской областях, Республике Башкортостан, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Об урбанистических проектах

В Псковской области будет проведена реконструкция зоны фойе Большого концертного зала областной филармонии. Планируется, что реализация проекта позволит улучшить акустику здания. "Мы сделали проект благоустройства, проект-предложение того, как может выглядеть это здание внутри и как можно поменять конструкцию <...> в плане <...> этажности, в плане улучшения акустики для самой филармонии", - сказала ТАСС участница хакатона Елена Перминова.

Бывший советский кинотеатр "Свияга" и развлекательный центр "Пятое солнце", находящийся в Ульяновске, также требуют реконструкции. По задумке авторов, на их месте планируется создать пространство для отдыха и развлечений молодежи. "Идея состояла в трансформации пространства из подручных средств. Допустим, есть какой-то материал, там фанера. Из него собираются мобильные инсталляции, которые могут трансформироваться в различные арт-объекты, объекты для проведения досуга - это сцена, пространство на крыше, эксплуатируемая кровля, летний кинотеатр", - уточнила ТАСС создатель проекта Елена Богомаз.

Кроме того, на месте парковки, которая сейчас находится перед кинотеатром и развлекательным центром, будет создан открытый сквер со скейт-площадкой и зоной фудкорта, добавила она. "Там территория, выключенная совершенно из "ткани" города, никак не используется. Мы предлагаем, наоборот, ее включить и привлечь туда как можно больше горожан", - отметила Богомаз.

Еще одним проектом, который будет реализован до 2025 года, станет благоустройство общественной территории перед зданием молодежного многофункционального центра в городе Шахты Ростовской области, где создадут пространство для комфортного отдыха жителей и гостей города. "Мы разрабатывали дизайн-код по оформлению торговых точек, напольного покрытия, лавочек, сформировали сцену, дизайн-объекты, малые архитектурные формы. То есть, какие-то интерактивные объекты разработали в виде кубов с подсветкой. Туда внедрили дизайн города Шахты, то есть это с молодежной политикой связано и связано с добычей угля и полезных ископаемых - сделали игровую форму благоустройства", - сообщила ТАСС создатель проекта Виктория Пинтовская.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.