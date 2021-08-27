Экс-глава МВД Куликов передал свое генеральское пальто и краповый берет музею Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Ставропольский государственный музей-заповедник принял на хранение комплекс материалов из собрания Анатолия Куликова, возглавлявшего МВД РФ в 1995-1998 годах. В числе принятых экспонатов генеральское пальто, погоны, краповый берет и другие предметы, сообщили в пятницу в музее.

"На постоянное хранение в фонды переданы форменное генеральское пальто, погоны, фуражка, краповый берет, книги и документы. <…> Комплекс, переданный Анатолием Сергеевичем, займет достойное место в фондах музея и будет использоваться на выставках, иллюстрируя общественно-политическую жизнь страны, а также события на Северном Кавказе в конце ХХ - начале XXI веков", - говорится в сообщении на сайте музея.

Анатолий Куликов родился 4 сентября 1946 года в поселке Айгурском Апанасенковского района Ставрополья. Служил во внутренних войсках МВД СССР, пройдя последовательно все командные должности. В июле 1995 года занял пост министра внутренних дел РФ, который занимал до 1998 года. Впервые в истории на эту должность был назначен командующий внутренними войсками.