Стабилизация на высоком уровне. В мире третью неделю выявляют более 4,5 млн случаев ковида

В странах Южной Америки заболеваемость после весенней вспышки продолжает снижаться, в Северной - наоборот, что уже привело к резкому росту смертности.

Как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, после почти двух месяцев роста заболеваемости и смертности ситуация стабилизировалась, но "на очень высоком уровне". ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за последние дни.

На планете еженедельно выявляют свыше 4,5 млн инфицированных с начала августа, притом что дольше трех месяцев заболеваемость держалась ниже этой отметки. К майскому уровню вернулась и смертность от инфекции - за семь дней в мире умерли свыше 70 тыс. заболевших, на 1,2 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней, как и на прошлой неделе, увеличилось на 4,6 млн, следует из подсчетов ТАСС.

В США регистрируют уже более 1,2 тыс. смертей в день - максимум с конца марта, и свыше 170 тыс. случаев заражения (против менее 100 тыс. месяц назад).

В Мексике число летальных исходов в сутки приближается к 1 тыс., такая высокая смертность в стране в последний раз фиксировалась в начале февраля. При этом количество заболевающих снижается, и оно на порядок меньше, чем в Соединенных Штатах, - 17 тыс. в день.

В Канаде заболеваемость за неделю выросла сразу на 20% и достигла уровня середины мая - примерно 4 тыс. новых случаев ежедневно. Резкого роста числа смертей в стране не произошло, по крайней мере пока.

Европа - теперь и Восточная

Если в большинстве стран Западной Европы летнюю вспышку удалось стабилизировать, то в Восточной заговорили о четвертой волне коронавируса.

Власти Польши, где пока регистрируют около 0,2 тыс. случаев заражения в сутки (правда, это на 10% больше показателей прошлой недели), уже подготовили различные сценарии, в том числе предполагающие введение ограничительных мер. На соседней Украине выявляют уже примерно 1,5 тыс. заболевших в день, это максимум с июня.

При этом далеко не во всех западноевропейских государствах заболеваемость пошла на спад: если в Испании по сравнению с пиковыми показателями число новых случаев снизилось почти в четыре раза, а во Франции - на четверть, то в Великобритании и Германии темпы распространения инфекции все еще растут. Так, в Соединенном Королевстве после недолгого снижения вновь регистрируют более 35 тыс. заражений ежедневно, а в Германии - свыше 12 тыс., чего не было с мая.

Кроме того, и смертность, которая в этих странах долго оставалась на минимуме, несмотря на эпидемический подъем, в последнее время также растет. Например, в Великобритании и Франции каждый день умирают уже более 100 заболевших.

Азия - от Ирана до Индонезии

Не прекращается эпидемия и в Азии - сразу в нескольких странах континента заболеваемость достигла пика. Так, в Иране ковид ежедневно регистрируют примерно у 39 тыс. человек, в Малайзии - у 24 тыс., на Филиппинах - у 17 тыс., что для всех трех является максимумом с начала пандемии.

До максимума выросла и смертность: в Иране умирают около 0,7 тыс. заболевших в сутки, в Малайзии - почти 0,4 тыс. (примерно на том же уровне находится число летальных исходов и на Филиппинах).

В других государствах Юго-Восточной Азии ситуация складывается иначе. Хотя в Таиланде темпы распространения инфекции остаются высокими (около 19 тыс. инфицированных в сутки), власти решили с 1 сентября ослабить ограничения и открыть для привившихся российским "Спутником V" курортные острова Пхукет и Самуи без необходимости сидеть в карантине.

В Индонезии по сравнению с серединой июля заболеваемость упала почти втрое - до менее чем 20 тыс. случаев в день, а смертность вернулась к отметкам начала прошлого месяца - примерно 1 тыс. летальных исходов в сутки. Таким образом, теперь на первое место по числу смертей вернулись Соединенные Штаты.