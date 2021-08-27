ВЦИОМ: Лавров, Шойгу и Жириновский возглавили рейтинг лидеров списков на выборы в Госдуму

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель ЛДПР Владимир Жириновский возглавили рейтинг популярности лидеров партийных списков на выборах в Госдуму, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди респондентов, заявивших о своем намерении голосовать (49%), положительно оценили деятельность министра иностранных дел Сергея Лаврова 73%. Он занимает вторую строчку в общефедеральной части списка "Единой России". Первый номер списка Сергей Шойгу пользуется одобрением 69% граждан. 44% положительно относятся к лидеру ЛДПР, возглавляющему список своей партии. Четвертое место у занимающей третью строчку общефедерального списка партии "Родина" певицы Татьяны Булановой, которая обогнала лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 42% против 41%.

Рейтинг известности кандидатов выглядит несколько иначе - в нем первое место занимает Жириновский (96% от всех опрошенных), далее идут Шойгу (95%), Лавров (91%), Зюганов (90%) и Буланова (80%).

Кроме того, в рейтинге известности партийных списков первые четыре места заняли нынешние парламентские партии - "Единая Россия" (64%), КПРФ (31%), ЛДПР (30%) и справороссы (28%). Однако опрос намеренных голосовать граждан об их отношении к спискам показал иную картину. Так, первое место занимает список единороссов (46%), затем идет КПРФ (17%), "Справедливая Россия - За правду" (16%), ЛДПР (14%). В пятерку также вошла "Родина" (12%).

Социологи отмечают, что партия "Яблоко" в рейтинге известности списка, в общефедеральную часть которого вошел только ее лидер Николай Рыбаков, занимает пятое место. В рейтинге одобрения - лишь восьмое (7%), уступая партии "Новые люди" (11%) и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (8%).

Опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью. Участие в нем приняли 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.