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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Хинчагова с победой в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпиаде

Президент отметил, что успех спортсмена является весомым вкладом в развитие отечественного паралимпийского спорта

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Альберта Хинчагова с победой в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы продемонстрировали боевой настрой, выдержку и волю, показали лучший результат в толкании ядра. Ваш успех - весомый вклад в развитие отечественного паралимпийского спорта, укрепление его победных традиций", - говорится в сообщении.

Хинчагов ранее в пятницу завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Спортсмену 24 года, он является чемпионом мира, Европы и России. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую сборную России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаралимпиада в Токио
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