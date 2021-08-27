Путин поздравил Хинчагова с победой в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпиаде

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Альберта Хинчагова с победой в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы продемонстрировали боевой настрой, выдержку и волю, показали лучший результат в толкании ядра. Ваш успех - весомый вклад в развитие отечественного паралимпийского спорта, укрепление его победных традиций", - говорится в сообщении.

Хинчагов ранее в пятницу завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Спортсмену 24 года, он является чемпионом мира, Европы и России. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую сборную России.