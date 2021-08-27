Более 100 пострадавших от действий застройщиков в Астрахани получили компенсации

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выплатил более 270 млн рублей компенсаций 101 дольщику двух долгостроев в Астрахани, сообщает в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

Восстановления своих прав совладельцы двух недостроенных домов в Астрахани ждали более 15 лет, тогда они вложили средства в проекты застройщиков, которые не смогли справиться со своими обязательствами.

"В Астраханской области в списке дольщиков, имеющих право на выплаты, числится 151 человек. Это участники долевого строительства по двум объектам: проезд Юго-Восточный, 12 и ул. В. Барсовой, 17, к. 2. Большая часть граждан уже получили выплаты. К сегодняшнему дню фонд выплатил 101 участнику долевого строительства порядка 274 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прекращением права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в Арбитражный суд Астраханской области обратились 103 дольщика. Рассмотрение их заявлений назначено на сентябрь-октябрь 2021 года. На данный момент удовлетворены соответствующие заявления 11 дольщиков. Еще 42 собственника из списка на текущий момент за выплатами не обращались.