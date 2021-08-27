Переменчивая погода ожидается во Владивостоке в дни ВЭФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участников Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке ожидает солнечная погода 1 сентября. В период со 2 по 4 сентября она начнет меняться: станет более облачной, ветер свежим и возможны дожди, сообщает пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет) в пятницу.

По данным ведомства, погода порадует участников ВЭФ-21, которые будут прибывать 1 сентября.

"Над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море", - приводят в сообщении слова начальника ведомства Бориса Кубая.

Однако, по его прогнозу, в период с 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться. "Будет натекать облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить довольно активный циклон, зародившийся над Желтым морем. Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и Японскими островами и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае и во Владивостоке циклон вызвать не должен", - отметил Кубай.

Он подчеркнул, что это предварительные данные, которые будут уточняться. "Данные предположения пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще довольно много времени, а синоптические процессы в начале сентября всегда довольно динамичны", - сообщил метеоролог.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.