Протестующие учителя не пропустили президента Мексики на пресс-конференцию

МЕХИКО, 27 августа. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу не смог попасть на собственную пресс-конференцию в южном штате Чьяпас. Протестующие члены Профсоюза работников сферы образования (исп. CNTE) в городе Тустла-Гутьеррес не пропустили машину с главой государства к воинской части, где должно было состояться общение с журналистами.

В результате президент вышел на связь из автомобиля. "На въезде в казармы группа членов CNTE нас не пустила, заявив, что мы должны немедленно уделить им внимание и удовлетворить их требования", - сказал Лопес Обрадор во время видеозвонка, транслировавшегося в "Твиттере" правительства. Он добавил, что решил остаться в машине и не стал пытаться попасть в здание с применением силы. "Я мог бы попасть внутрь и провести пресс-конференцию, но я не буду этого делать в знак протеста, чтобы эти группы <...> проявляли уважение, потому что то, что они делают сейчас, совершенно незаконно", - подчеркнул президент.

По данным газеты Milenio, глава государства, пообщавшись с протестующими, смог въехать на территорию части, однако отведенное на пресс-конференцию время к тому моменту подошло к концу. В ходе инцидента никто не пострадал.