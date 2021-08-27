Путин поздравил российских шпажистов с золотом Паралимпиады

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских шпажистов Максима Шабурова, Александра Кузюкова и Артура Юсупова с победой в соревнованиях по фехтованию на колясках на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы достойно представили Россию в командных соревнованиях по фехтованию в дисциплине шпага, продемонстрировав отточенное мастерство, сплоченность и умелую тактику, уверенно обошли сильных соперников", - отметил президент.

Кузюкову 34 года, он является трехкратным чемпионом мира и Европы, входит в состав паралимпийской сборной России с 2014 года. В четверг Кузюков завоевал золото Паралимпиады в фехтовании на колясках в категории B. 25-летний Шабуров является четырехкратным чемпионом мира и Европы. В четверг он стал серебряным призером Игр в фехтовании на колясках в категории А. Юсупову 37 лет, он является чемпионом мира и Европы.