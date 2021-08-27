В Нижегородской области с 31 августа начнут вакцинировать иностранцев от коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Платную вакцинацию иностранцев от коронавируса препаратом "Спутник лайт" начнут с 31 августа в Нижегородской области, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"С 31 августа начинаем вакцинацию иностранных граждан. Вакцинация будет осуществлена с использованием препарата "Спутник лайт". Вакцинация будет проходить на платной основе", - написал министр.

Он добавил, что в Нижнем Новгороде вакцинацию можно будет пройти в двух пунктах. Также прививку можно будет сделать в Выксе, Кстово, Городце, Павлово, в городе Бор, Балахне, Дзержинске, Арзамасе.