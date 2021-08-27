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В Нижегородской области с 31 августа начнут вакцинировать иностранцев от коронавируса

Вакцинация препаратом "Спутник лайт" будет платной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Платную вакцинацию иностранцев от коронавируса препаратом "Спутник лайт" начнут с 31 августа в Нижегородской области, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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"С 31 августа начинаем вакцинацию иностранных граждан. Вакцинация будет осуществлена с использованием препарата "Спутник лайт". Вакцинация будет проходить на платной основе", - написал министр.

Он добавил, что в Нижнем Новгороде вакцинацию можно будет пройти в двух пунктах. Также прививку можно будет сделать в Выксе, Кстово, Городце, Павлово, в городе Бор, Балахне, Дзержинске, Арзамасе.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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