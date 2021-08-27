Глава РАН заявил, что модернизация позволит Центру Чумакова нарастить выпуск "Ковивака"

"В Центре им. Чумакова хорошо освоили производство вакцины "Ковивак" на двухсотлитровых реакторах. Технология выпуска вакцины с использованием таких реакторов отработана. Следующий шаг - масштабировать производство на реакторах в одну тысячу литров. Причем Центр техническую модернизацию делает за свои деньги. Они умеют масштабировать, и нет сомнения, что в перспективе освоят производство и на реакторах в тысячу литров, что позволит в несколько раз увеличить производство "Ковивака", крайне нужного нам в стране", - сказал он.