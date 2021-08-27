Глава РАН заявил, что модернизация позволит Центру Чумакова нарастить выпуск "Ковивака"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Масштабирование производства и техническое переоснащение позволят Центру им. Чумакова в несколько раз увеличить производство вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"В Центре им. Чумакова хорошо освоили производство вакцины "Ковивак" на двухсотлитровых реакторах. Технология выпуска вакцины с использованием таких реакторов отработана. Следующий шаг - масштабировать производство на реакторах в одну тысячу литров. Причем Центр техническую модернизацию делает за свои деньги. Они умеют масштабировать, и нет сомнения, что в перспективе освоят производство и на реакторах в тысячу литров, что позволит в несколько раз увеличить производство "Ковивака", крайне нужного нам в стране", - сказал он.