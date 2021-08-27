{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому

Брат артиста пояснил, что Владимир находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Один из создателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в реанимации больницы с 80-процентным поражением легких, он впал в кому. Об этом сообщили в пятницу на странице артиста во "Вконтакте".

"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.

Брат артиста Тимофей Бурдин пояснил, что Владимир находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ, у него 80-процентное поражение легких.

"Сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он", - написал под постом Тимофей Бурдин.

Песни Бурдина исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы", "Группа альтернативного попса".

Теги
Россия
РЭО может заняться мониторингом экологии и деятельности регоператоров
После принятия законопроекта Минприроды значительно сократится время на внесение изменений в нормативные правовые акты, а сами процедуры станут проще
Читать полностью