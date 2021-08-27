Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин впал в кому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Один из создателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в реанимации больницы с 80-процентным поражением легких, он впал в кому. Об этом сообщили в пятницу на странице артиста во "Вконтакте".

"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", - говорится в сообщении.

Брат артиста Тимофей Бурдин пояснил, что Владимир находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ, у него 80-процентное поражение легких.

"Сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он", - написал под постом Тимофей Бурдин.

Песни Бурдина исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы", "Группа альтернативного попса".