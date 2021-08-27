Любительский лов стерляди на Волге могут возобновить в течение трех-пяти лет

ТАСС, 27 августа. Возобновление любительского лова стерляди на Волге будет возможно в ближайшие 3-5 лет при условии сохранения современных темпов зарыбления. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росрыболовства по итогам рабочей поездки главы ведомства Ильи Шестакова в Тверскую область.

"В регионе большое внимание уделяется вопросу, связанному с организацией рыболовства и с зарыблением. Ежегодно по стране мы выпускаем порядка 80 тонн рыбы, которая потом возвращается в уловах, это очень важно для рыбаков-любителей и для рыбопромышленников. Считаю, за счет таких выпусков в короткой перспективе 3-5 лет мы сможем говорить о том, чтобы возобновить любительский лов стерляди. Для всех жителей Тверской области это будет ощутимый результат той работы, которую мы ведем", - цитирует пресс-служба Шестакова.

Как уточняется в сообщении, с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено более 3,3 млн молоди водных биоресурсов, из них 1 млн - стерляди, до конца года планируется выпустить еще 1,6 млн молоди, а для дальнейшей работы в этом направлении принято решение о передаче на баланс Тверской области Зубцовского рыборазводного завода (ФГБУ "Главрыбвод"). "Мы реализуем областной инвестпроект вместе и под руководством Росрыболовства по модернизации предприятия, по увеличению объемов воспроизводства рыбы и соответственно по зарыблению наших рек и озер", - цитирует пресс-служба главу Тверской области Игоря Руденю.

Как уточняется на сайте Росрыболовства, Шестаков подтвердил значимость проекта для зарыбления Волги стерлядью, которая является одним из ценных видов рыб в водоемах Тверской области. "Восстановление популяции стерляди в водоемах Тверской области имеет важнейшее значение. Ежегодно для восполнения водных биоресурсов в рыбохозяйственные водоемы под контролем Росрыболовства за последние 5 лет выпущено более 25 млн молоди водных биоресурсов: стерляди, сазана, толстолобика и личинки щуки, судака для поддержания их популяции. В том числе выпущено более 5 млн молоди стерляди", - говорится в сообщении Росрыболовства.