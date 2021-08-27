Помощница певицы Агурбаш опровергла информацию о ее задержании в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Белорусская певица Анжелика Агурбаш находится на светском мероприятии, информация о ее задержании в Москве не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила помощница певицы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Анжелика Агурбаш доставлена в один из отделов столичной полиции. Артистку, объявленную в розыск в Белоруссии, допрашивают правоохранители.

"Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов", - сказала ее помощница.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября 2020 года полиция задержала около 10 человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении Агурбаш по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента) УК Республики Беларусь, а также направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.