Эксперт: абитуриенты стали тщательнее выбирать вуз после отмены второй волны зачисления

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Отмена второй волны зачисления абитуриентов повысила конкурентную борьбу вузов, однако такая система также заставила будущих студентов с большей ответственностью подходить к выбору учебного заведения. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором говорится, что не поступившие в этом году в вузы выпускники с высокими баллами ЕГЭ собирают подписи под петицией в Минобрнауки с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. По их мнению, существующий порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Позднее газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов написала, что некоторые вузы не смогли набрать необходимое количество первокурсников из-за отмены второй волны зачисления.

"Отмена второй волны зачислений заметно повысила конкурентную борьбу вузов и одновременно усложнила абитуриентам выбор учебного заведения: ведь если есть только одна волна зачисления, следовательно, и шанс быть зачисленным только один. Конечно, такая ситуация с поступлением сильно влияет на психологический настрой абитуриентов - появляется пугающая возможность не поступить ни в один вуз. А значит, повышается ответственность за принятое решение, приходится с самого начала настраиваться на осознанный выбор, анализировать, взвешивать все за и против", - сказал Месхи.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли отмена второй волны стала причиной недобора некоторыми вузами первокурсников, ректор отметил, что не видит в этом никакой связи. "Ситуация с дополнительным набором, который вынуждены были объявить многие региональные вузы, обусловлена тем, что абитуриенты в этом году могли подавать согласие на зачисление без предъявления оригиналов документов. В результате нередки случаи, когда многие абитуриенты, которые были уже приняты, приходят забирать свои заявления обратно - потому что были приняты сразу в несколько вузов", - пояснил он.

В свою очередь ректор ИТМО Владимир Васильев также выразил мнение, что вузу удалось закрыть все места без дополнительного набора, в том числе потому, что абитуриенты изначально определились с выбором. "Судя по тем абитуриентам, которые подали документы в университет ИТМО, они изначально определились в своих предпочтениях и выбирали в среднем две образовательные программы. Мы понимаем, что с такими ребятами мы будем эффективно взаимодействовать и помогать им в профессиональном развитии", - сказал он.

"Хочу отметить, что все решения, принимаемые в Минобрнауки в этом году во время приемной кампании в вузы, были системны и взвешены, методическая помощь оказывалась оперативно, и мы получали ответы на свои вопросы буквально по телефонному звонку. За это выражаю отдельную благодарность от всего вузовского сообщества", - заключил Месхи.

Позиция Минобрнауки

Ранее заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил ТАСС, что некоторые сложности с новой системой поступления абитуриентов в вузы в одну волну вместо двух, как было ранее, есть, однако они не масштабные. По статистике, только 1% абитуриентов еще не определился с выбором учебного заведения, при этом вузы, у которых есть вакантные места, могут объявлять дополнительный набор самостоятельно.

Позже министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что эффективность системы поступления абитуриентов в вузы в одну волну будет обсуждаться в середине сентября. По мнению министра, каждая из систем поступления так или иначе имеет преимущество для определенных категорий абитуриентов. В частности, система зачисления в две волны больше соответствовала интересам столичных вузов и тех абитуриентов, у которых очень высокий балл.