Кириенко назвал Москву креативной столицей мира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Москва по уровню развития инфраструктуры может претендовать на звание креативной столицы мира. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.

"Москва может смело претендовать на звание креативной столицы мира. Она точно конкурирует по всем параметрам создания инфраструктуры для креативных индустрий с любой другой столицей мира", - сказал Кириенко на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики", модераторами который выступили директор Роскультцентра и "Российской креативной недели" Марина Абрамова и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

По его словам, для развития креативных индустрий необходимо решить несколько задач."У нас есть вызов, например. Масштабный дефицит кадров, необходимость инвестиций в образования. С одной стороны огромное количество ребят хотят этим заниматься, с другой стороны, система образования затачивалась под другую экономику", - подчеркнул Кириенко.

Он также добавил, что необходимо развивать уровень креативных индустрий в других регионах.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.